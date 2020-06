Simona Kratochvílová, která je obžalovaná kvůli přerozdělování dotací do českého sportu, je hospitalizovaná ve Fakultní nemocnici v Brně, ale podle ošetřujících lékařů by se mohla soudu zúčastnit. Soudkyně Lenka Cihlářová proto hlavní líčení přerušuje do 16. června a požaduje účast Kratochvílové.