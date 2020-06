V květnu by volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO s 31,5 procenta hlasů. Podle volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi by hnutí ztratilo zhruba 2,5 procentního bodu oproti minulému měsíci.

Přinášíme výsledky aktuálního Volebního modelu ČT od agentury Kantar CZ. Právě teď @OtazkyVM pic.twitter.com/fi6hBEueEx — OtázkyVáclavaMoravce (@OtazkyVM) June 14, 2020

Na druhém místě by se umístili Piráti se 17 procenty hlasů, třetí ODS by dle dat Kantaru získala 13,5 procenta. Jistotu zvolení by podle modelu měla ještě SPD s osmi procenty hlasů.

Další strany balancují kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Poslanecké sněmovny.

Oproti minulému měření by si o jeden procentní bod polepšili Piráti, ODS by volilo o dva procentní body více než při posledním měření. Tyto údaje se pohybují v rámci statistické chyby.

Z dlouhodobého pohledu od sněmovních voleb 2017 nedochází k výrazným rozdílům u podpory stran s výjimkou Pirátů, kteří spíše posilují. Důvody stability preferencí u jednotlivých subjektů jsme popisovali v textu, který se zabýval právě modely Kantar CZ a také organizace STEM.