Počet utečenců směřujících do Evropy se po výrazném dubnovém poklesu opět zvýšil. V květnu úřady zaznamenaly 4300 nezákonných překročení hranic, což je skoro třikrát víc než v předchozím měsíci.

Vyplývá to ze statistik Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex. V dubnu přitom čísla klesla na rekordní minimum.

Celkem Frontex eviduje od ledna do května téměř 32 tisíc nelegálních překročení hranic. Je to o šest procent méně než ve stejném období minulého roku. Nejaktivnější trasou do Evropy zůstává cesta přes Turecko a Řecko. (DPA, TASR)