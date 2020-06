Český hydrometeorologický ústav i dnes varuje před bouřkami a povodněmi na území celé země. Výstraha na bouřky platí do devíti do večera. Povodně meteorologové předpovídají až do zítřejšího rána. (ČHMÚ)

