Brazilské Sao Paulo se chystá exhumovat starší hroby, aby uvolnilo místo na ostatky lidí, kteří zemřeli na covid-19. V souvislosti s koronavirem zatím v zemi zemřelo téměř 42 tisíc lidí a bylo zaregistrováno přes 800 tisíc nakažených.

Exhumace se má týkat jen hrobů, které jsou staré alespoň tři roky. Ostatky zemřelých mají být zabaleny, označeny a dočasně přesunuty do dvanácti zásobníků, které hřbitovy dostanou k dispozici v příštích dnech. Zásobníky by podle pohřební služby mohly být převezeny do kostnice.

Adenilson Costa, který pracuje jako hrobník na největším městském hřbitově Vila Formosa, uvedl, že i před pandemií covidu-19 se na hřbitově exhumovalo denně okolo 40 rakví s ostatky lidí, jejichž blízcí přestali za místa platit. V posledních týdnech se tento počet ale více než zdvojnásobil.

Ve dvanáctimilionovém Sao Paulu zemřelo ke čtvrtku 5480 lidí pozitivních na koronavirus, a město je tak jedním z největších ohnisek viru v Brazílii. Ta je ze zemí Latinské Ameriky virem nejhůře zasažená. Objevují se obavy, že se zde bude dál zvyšovat počet infikovaných mimo jiné kvůli tomu, že starosta města Bruno Covas rozhodl tento týden o částečném uvolnění protikoronavirových opatření a lidé se nahrnuli do obchodních center a do hromadné dopravy. (ČTK)