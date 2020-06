V americké Atlantě ve státu Georgia shořela fastfoodová restaurace poté, co ji na protest proti zastřelení Afroamerčiana Raysharda Brookse zapálili protestující. Šéfka policie poté rezignovala, v Atlantě se obnovily protesty.

BREAKING: The Wendy's in Atlanta on University Avenue is engulfed in flames. THIS IS NOT GOOD.

Burning shit down is not the answer. pic.twitter.com/twdSbpzELH

— BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) June 14, 2020