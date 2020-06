Británie uvedla, že Mezinárodní trestní tribunál by měl být schopen pracovat nezávisle, beze strachu ze sankcí. A to dva dny poté, co prezident USA Donald Trump schválil hospodářské a cestovní sankce proti některým ze zaměstnanců soudu.

Americké sankce cílí na zaměstnance, kteří vyšetřují, zda se americká armáda dopouštěla válečných zločinů v Afghánistánu. (Reuters)