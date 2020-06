Ministerstvo zahraničí varovalo, že zítřejší otevření polských hranic neznamená cestování bez omezení. Až do pondělí je při návratu do ČR stále nutné prokázat se negativním testem na covid-19 anebo nastoupit do karantény.

ČR svá omezení ve vztahu k Polsku ruší až od 15. června 2020, upozornila diplomacie. (MZV)