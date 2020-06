Zatímco protestující rabovali a zapalovali v Chicagu obchody, třináct tamních policistů se usadilo v kanceláři poslance Rushe, kde pili kávu, pospávali a jedli popcorn. Poslanec jejich chování, zachycené na kamerách, zveřejnil.

„Měli tu drzost, že si dělali kávu a popcorn, můj popcorn, v mé mikrovlnce, zatímco rabující ničili obchody a podniky jim na dohled i na dosah,“ stěžoval si demokratický poslanec Bobby Rush na konferenci. „Měli nohy na stole a co se dělo na ulicích jim bylo jedno.“

Na konferenci vystoupila i starostka Chicaga Lori Lightfootová, která se za chování policie omluvila.

Lightfoot displays screenshots from security footage that captured CPD officers lounging in Rep. Bobby Rush's office while looting was underway nearby pic.twitter.com/En5dpnjeEj

