Americký pořadatel motoristických závodů Nascar už nebude vyvěšovat konfederační vlajku. Ta je považovaná za rasistický symbol, protože sdružovala americké státy prosazující otroctví. Závodník Ciccarelli kvůli tomu končí.

„Nelíbí se mi, kam Nascar směřuje, a tak se nebudu účastnit závodů po sezoně 2020. Nevěřím v pokleknutí při hymně a ani v odebírání práva lidem vyvěsit si jakou vlajku chtějí,“ prohlásil Ray Ciccarelli, padesátiletý řidič náklaďáků, který podle statistik nevyhrál žádný závod.

Podle vedení Nascaru je ale přítomnost konfederační vlajky v současné době nepřijatelná.

NASCAR says it is banning the flying of Confederate flags at its races https://t.co/PzweLch0J0

— CNN Breaking News (@cnnbrk) June 10, 2020