Generál Mark Milley se omluvil, že se účastnil momentu, kdy se prezident Trump nechal s biblí v ruce vyfotit před kostelem sv. Jana u Bílého domu. „Byla to chyba a já se poučil,“ řekl generál.

„Moje přítomnost na místě naznačila, že armáda bude zasahovat do vnitrostátních záležitostí. To byla chyba, armáda je nestranná. Doufám, že se z té chyby všichni poučíme, omluvil se generál.“ (CNN)