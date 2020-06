Synovec belgického krále dostal ve Španělsku pokutu za porušení karantény. Princ Joachim přijel 24. května do Andalusie a nenastoupil do izolace. Po návštěvě party je pozitivní na covid-19 a do karantény tak musel povinně.

Pokuta je 10 400 eur (přes 227 tisíc korun) a princ Joachim ji musí zaplatit do 15 dnů. (Reuters)