Okresní soud ve Vsetíně dnes zprostil čtyřiapadesátiletého Pavla Pryszcze z Karvinska obžaloby ze způsobení požáru chaty Libušín na Pustevnách v Beskydech, která byla národní kulturní památkou.

Muž podle obžaloby způsobil neštěstí tím, že v roce 2007 zanedbal opravu komínových těles. Státní zástupce navrhl obžalovanému za obecné ohrožení z nedbalosti trest dvou až tří let vězení s podmíněným odkladem na delší zkušební dobu, což je až pět let. Muži hrozilo vězení na dva roky až osm let. Obžalovaný odmítl u soudu vypovídat. (ČTK)