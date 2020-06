Archeologové v Číně našli asi 13 tisíc let starou figurku ptáka. Figurka je asi 2 centimetry velká a je vytesaná do ohořelé kosti. Podle mezinárodního týmu archeologů se jedná o vůbec nejstarší čínskou uměleckou tvorbou, jaká kdy byla objevena. (Guardian)

Bird figurine is earliest Chinese artwork ever discovered, say experts. https://t.co/j2pyGrGljX #China #History pic.twitter.com/IwAPSO9Aj2

— Ancient History Encyclopedia (@ahencyclopedia) June 10, 2020