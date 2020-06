V Londýně byla odstraněna socha Roberta Milligana, který v 18. století obchodoval s otroky. Stalo se tak v souvislosti s celosvětovými protesty proti rasismu, které vyvolaly debatu o tom, jak Britové nahlížejí na svou vlastní koloniální minulost.

napsala agentura Reuters. V úterý podpořil úsilí o odstranění připomínek osobností, které se zapojily do obchodování s otroky, londýnský starosta Sadiq Khan.

Sochy připomínající obchodníky s otroky či kolonialisty se v posledních dnech staly v Británii terčem kritiky hnutí inspirovaného demonstracemi pod heslem Black Lives Matter (Na životech černochů záleží). Nynější vlnu protestů spustila smrt amerického černocha George Floyda, kterého koncem května při zatýkání udusil bělošský policista ve městě Minneapolis.

Milligan (1746–1809) vlastnil cukrové plantáže na Jamajce a zasloužil se o vybudování Západoindických doků ve východním Londýně. Jeho socha stála do úterý před muzeem Docklands na okraji nynější okázalé obchodní čtvrti Canary Wharf. Odstraňování sochy v úterý večer podle Reuters přihlíželi a tleskali kolemjdoucí.

„Je smutnou pravdou, že mnoho z našeho bohatství pochází z obchodování s otroky. To však nesmí být oslavováno na našich veřejných místech,“ uvedl londýnský starosta Khan v příspěvku na twitteru, k němuž připojil videozáznam odstraňování sochy. Dříve ve stejný den uvedl, že by se měly změnit i názvy ulic pojmenované po otrokářích.

Debata o britských pomnících se rozproudila poté, co o víkendu lidé při demonstraci proti rasismu v Bristolu strhli sochu obchodníka s otroky Edwarda Colstona (1636–1721) a vhodili ji do ramene řeky Avony. Colston prodal do Ameriky na 80.000 mužů, žen a dětí z Afriky. Svůj majetek ale odkázal charitě, a proto se mu v Británii stavěly pomníky. V Londýně pak demonstranti poškodili také sochu někdejšího premiéra Winstona Churchilla. Pod jeho jméno připsali, že „byl rasista“.

Bristolský starosta Marvin Rees dnes oznámil, že nechá Colstonovu sochu z vody vylovit a převézt do muzea. Vystavit ji chce dát vedle transparentů z demonstrace, při které lidé pomník strhli, a přispět tak k lepšímu porozumění dějinám otrokářství a boje za rasovou rovnost.

Svými pomníky se zabývají i další britská města. V Oxfordu chtějí, aby z areálu univerzity zmizela socha politika, podnikatele a kolonizátora Cecila Rhodese. V Edinburghu uvažují o odstranění sochy Henryho Dundase, skotského politika z přelomu 18. a 19. století, který mimo jiné bojoval proti zrušení otroctví. (ČTK)