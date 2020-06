Před americkým Kongresem vystoupil bratr George Floyda. „Byl to náš jemný obr. Připomněl jsem si to, když jsem se díval na záznam jeho vraždy. Muže, který mu vzal život, oslovoval pane, když o ten život prosil,“ řekl Philonise Floyd. (CNN)

George Floyd's brother: "He was our gentle giant. I was reminded of that when I watched the video of his murder. … The man who took his life, who suffocated him for eight minutes and 46 seconds, he still called him sir as he begged for his life" https://t.co/7ksVGUABkH pic.twitter.com/EXoTItf2Mt

— CNN Politics (@CNNPolitics) June 10, 2020