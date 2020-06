Na zdravotnický výzkum související s covidem-19 by mohlo jít 50 až 100 milionů korun. Vznikne speciální program, řekl dnes na jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví vládní zmocněnec pro tuto oblast Roman Prymula.

V nové pozici působí od začátku června. Vůli spolupracovat v oblasti vědy a výzkumu podle něj už projevila řada zemí, například Rusko nebo Velká Británie.

„Program by měl řešit zejména problémy v oblasti diagnostiky. V testování jsme závisí na dodávkách reagencií ze zahraničí,“ dodal. Do budoucna by se podle něj mohla změnit i celá koncepce vědy a výzkumu, kde by stát částečně určoval strategicky důležitá témata, kterými by se měli vědci zabývat. Dalším tématem Prymulova úřadu, které opakovaně vyzdvihoval i premiér Andrej Babiš (ANO), je prevence nemocí, zejména rakoviny.

Peníze na výzkum související s koronavirem pošle také Technologická agentura ČR, která koncem dubna vyhlásila soutěž Programu ÉTA. Vědci do ní mohou podávat návrhy na projekty, které pomohou zmírnit dopady koronaviru na sociální oblast, ekonomiku, kulturu a vzdělávání. TA na ni dá 100 milionů korun, výzkumníkům jejich projekty podpoří až z 80 procent, maximálně však čtyřmi miliony korun. (ČTK)