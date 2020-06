Podívejte se, co vás čeká v zítřejším vydání:

– Vzorky od lékařů putují do soukromých laboratoří i řadu hodin

– Klíčové suroviny by měly zůstat pod přísnějším dohledem státu

– Komunisté budou jednat se Schillerovou o rozpočtu a penězích pro obce

– Nenávist na sítích už lze hlásit online na Portálu občana

– Odcházím, napsal slovenský expremiér Pellegrini v dopise Ficovi

– USA po protestech ovládla debata, jak změnit policii

– Ruské čepice a matrjošky v centru Prahy nikdo neopláče, říká šéf rozvoje

– Maďarsko dojde k branám vítězství, vzkázal Viktor Orbán

– Výbušný zlotvor i milenka v knize České století motorismu

– Fotbalové kluby finančně krvácí i kvůli nevypitému pivu

– Nejlepší šermíř nechtěl hrát Mozarta. Nosil na zádech legendu a to mu pomohlo