V květnu by volby do Sněmovny vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33,7 procent. Druzí by skončili Piráti s 12,8 procenty a třetí ODS s 11,4 procenty. Do Sněmovny by se nedostala TOP 09 ani STAN. (STEM)

Průzkum společnosti STEM. Foto: STEM