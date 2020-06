Británie bude po dnešní půlnoci už dva měsíce bez spalování uhlí pro výrobu elektřiny. Země odpojila čtyři uhelné elektrárny od sítě po zavedení opatření proti koronaviru, kdy výrazně opadla spotřeba energie.

Nejméně tři elektrárny by se ale měly znovu vrátit do provozu a fungovat až do roku 2025. (BBC)