Po odstranění sochy maršála Koněva se obnovily debaty o přejmenování Koněvovy ulice na Praze 3. Podle starosty Jiřího Ptáčka (TOP 09) se to ale řeší už 30 let a záměr vždy ztroskotal, protože by si tisíce lidí musely změnit adresu. (iRozhlas)