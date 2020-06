Primární volby ve státě Georgia provázejí problémy s nefunkčními volebními přístroji a nedostatkem volebních místností, kvůli nimž lidé musí stát dlouhé fronty. Republikánský guvernér Kemp byl už dříve obviněn ze snahy o omezování možnosti volit.

This drone footage shows a long line of voters waiting to cast ballots in Atlanta on Tuesday. Georgia election officials, poll workers and voters have reported major trouble with voting in Atlanta and elsewhere.

Read the latest. https://t.co/wRnW8f5tng pic.twitter.com/BVU9J9CF79

— The New York Times (@nytimes) June 9, 2020