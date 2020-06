Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) pojede i přes čínské varování na návštěvu Tchaj-wanu. Cesta má být zahájena 30. srpna a měla by trvat do 5. září, Vystrčila by měla doprovázet i podnikatelská delegace.

Gabriel Kuchta, Deník N

„Během debaty o mé cestě na Tchaj-wan se ukázalo, že se nám do ČR vrací hodnotový střet, který jsme v roce 1989 vítězně vybojovali. Je to střet mezi základními hodnotami a principy, na kterých fungujeme. Vláda práva, suverenita, demokracie s takzvaným počítáním grošů,“ upozornil šéf Senátu.

Buď budeme podle Vystrčila počítat groše, nebo dodržovat principy. Je přesvědčen, že jeho návštěva může být pro Česko ekonomicky výhodná. Senát zůstal podle Vystrčila reprezentantem českého sebevědomí.

„Proaktivně mě (od cesty) nezrazoval ani premiér ani prezident,“ dodal Vystrčil.

Vystrčil také řekl, že by byl rád, kdyby na Tchaj-wan letěla i vdova po Jaroslavu Kuberovi Věra Kuberová.

Misi v doprovodu podnikatelů chystal už Vystrčilův zesnulý předchůdce Jaroslav Kubera (ODS).