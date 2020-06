Newyorčané se začínají vracet do práce. Místní úřady ode dneška částečně uvolňují ochranná opatření, která zavedly v reakci na pandemii. Opatření omezující práci se rozvolnila přesně 100 dní poté, co se v New Yorku potvrdil první nakažený koronavirem.

Do práce zamířilo asi 400 tisíc pracovníků ve stavebnictví, velkoobchodě a výrobě. Starosta Bill de Blasio všechny vyzval, aby nosili přes obličej roušky a při pohybu městem se snažili co nejvíce vyhýbat kontaktu s ostatními lidmi.

V místním metru rozdávalo asi 800 pracovníků zdarma obličejové masky a dezinfekční gel na ruce. K dosažení větších rozestupů mezi lidmi město otevřelo přes 30 kilometrů nových autobusových linek.

New York byl pandemií zasažen ze všech amerických měst zdaleka nejvíce, covid-19 se tam potvrdil asi u 207 tisíc lidí. Dnes však vyšly pozitivní nálezy na koronavirus jen u tří procent testovaných osob, což je výrazně pod hranicí 15 procent, kterou úřady stanovily jako kritérium pro částečné znovuotevření ekonomiky. (ČTK)