Desítky demokratů poklekly v Kongresu a držely téměř devět minut ticha na počest George Floyda, Afroameričana, který zemřel po tvrdém zákroku bělošského policisty. (The Hill)

WATCH: Congressional Democrats kneel and hold a moment of silence for George Floyd. pic.twitter.com/aW5L4FzZHD

