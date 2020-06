Ministerstvo zahraničí posílí podporu ekonomické diplomacie, aby usnadnilo export českým firmám po odeznění pandemie koronaviru. V rámci tzv. rekonstrukčního balíčku to dnes schválila vláda.

Navýšení ministerstvo zdůvodnilo tím, že se v souvislosti s pandemií se ve světě očekává posílení ochranářských opatření, což přístup na zahraniční trhy ztíží. Podpora exportu by se měla mezi roky 2021 a 2023 zvýšit z 200 na 300 milionů korun.

Diplomacie v návrhu upozornila, že vývoz se podílí až z 80 procent na českém hrubém domácím produktu. Pandemie koronaviru letos způsobila celosvětový hospodářský pokles, v roce 2021 se očekává opět oživení světové ekonomiky.

Ministerstvo s odvoláním na Světovou obchodní organizaci (WTO) ale varuje, že se očekává protiglobalizační trend, posílení tlaku na lokalizaci výroby a vznik nových obchodních bariér. Tyto trendy mohou export českých výrobků zkomplikovat, a tím i zpomalit obnovu po pandemii.

„Česko jako otevřená ekonomika musí co nejaktivněji podporovat české podnikatele v zahraničí. Rekonstrukční balíček je postaven na poskytování bezplatných služeb, primárně s využitím kapacit našich ambasád, konzulátů, a tak dále, zkrátka celé naší zahraniční sítě a s minimálními dodatečnými náklady,“ uvedl v tiskové zprávě ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD).

V balíčku opatření pro podporu českých exportérů ministerstvo uvádí, že by česká diplomacie měla zintenzivnit informování o podnikatelských příležitostech v jednotlivých zemích a hospodářských sektorech. V této souvislosti by se měla posílit činnost místních expertů, kteří budou působit na obchodních úsecích vybraných ambasád a budou vyhledávat možnosti pro české firmy například ve zdravotnictví, zemědělství, energetice, vědě a výzkumu či digitální agendě. V zemědělství takto diplomacie využívá místní experty od roku 2018 a podle dokumentu objem sjednaných kontraktů vysoce převyšuje náklady na tyto zaměstnance.

Objemu peněz by se měl zvýšit v programech na podporu ekonomických aktivit českých firem v zahraničí, které diplomacie uskutečňuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou a Svazem průmyslu a dopravy. Tyto programy pomáhají českým podnikům při vstupu na místní trhy například ve vyhledávání kontaktů v zahraničí či v prezentaci společností a výrobků.

Ministerstvo zahraničí by podle balíčku opatření také mělo posílit své konzulární centrum, aby mohlo snáz reagovat i v mimořádných situacích. Do budoucna by to mělo usnadnit i při striktních epidemiologických pravidlech udělování pracovních víz zaměstnancům potřebným pro české hospodářství. Efektivnější udělování víz podle ministerstva může pomoci i českému cestovnímu ruchu, který pandemie výrazně zasáhla. (ČTK)