Ruská armáda pomohla se zastavením požáru ropného vrtu poblíž Irkutsku na Sibiři. Na zařízení vypálila protitankové střely z děla MT-12 Rapira. Oheň zde hořel od 30. května. (Reuters)

The MT-12 Rapira anti-tank gun is being flown to Irkutsk region to destroy an out-of-control burning oil well. The fire has been burning since 30 May https://t.co/Nh5s2CAV9v pic.twitter.com/pbkfLb8JdF

