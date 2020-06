Hasiči z Olomouckého kraje vyzývají řidiče, aby nejezdili do oblastí postižených přívalovými dešti a následnými povodněmi, pokud to není bezpodmínečně nutné. „Hasiči zde zasahují v nebezpečných a fyzicky náročných podmínkách a práci jim velmi komplikují zvědaví občané, kteří nemají na místě zásahu co dělat,“ zdůraznili hasiči.

