Během včerejší demonstrace proti rasismu v anglickém Bristolu strhli protestující sochu obchodníka Edwarda Colstona, který v 17. století zbohatl na obchodu s otroky.

#Bristol statue of Edward Colston has been pulled down and pushed into the harbour during the #BlackLivesMattter march pic.twitter.com/ME1yxAhw7G

— BBC Radio Bristol (@bbcrb) June 7, 2020