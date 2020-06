K protestům proti rasismu a násilí se připojili symbolicky také fotbalisté pražské Sparty. Benjamin Tetteh, Costa, Guelor Canga a Georges Mandjeck publikovali společnou fotku, na které rasismus odmítají.

SAY NO TO RACISM ❌ pic.twitter.com/jh6h2By72a

— Georges Mandjeck (@GeorgesMandjeck) June 7, 2020