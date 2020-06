Protesty proti rasové nerovnosti pokračovaly v amerických městech i 12. dnem. Na většině míst byly klidné, byť lidé zůstávali v ulicích i po začátku zákazu vycházení. Nejvíc lidí pochodovalo ve Washingtonu.

Tam na Pennsylvania Avenue, která vede centrem města k Bílému domu, prošlo podle odhadů až sto tisíc lidí.

Situace se vyhrotila například v Portlandu ve státě Oregon. Tam jsou lidé stále v ulicích a podle zpravodaje CNN stoupá napětí mezi protestujícími a policií.

Someone is throwing what I assume is animal feed over the fence at Portland police. Crowd is oinking pic.twitter.com/yNVkFFDqFp

V New Yorku se finále protestů zúčastnil i policista, který se postavil do čela poslední skupiny protestujících a pochodoval ulicemi s nimi. Záznam zachytil, jak si s ním jeden z protestujících podal ruku a vyvolával jeho jméno.

3 hours after curfew, Inspector Nikas of ⁦@NYPDnews⁩ offers to walk with the last few hardcore Manhattan marchers.

Check out what happened next. pic.twitter.com/qwHAZy6fnb

— Bill Weir (@BillWeirCNN) June 7, 2020