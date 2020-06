Graffiti umělec Banksy podpořil svými nejnovějšími díly hnutí Black Lives Matter (Na černých životech záleží). „Zpočátku jsem si myslel, že bych měl být zticha a poslouchat černochy, jak mluví o tomto problému. Ale proč bych to měl udělat? Není to jejich problém, je to i můj problém,“ napsal. (Guardian)