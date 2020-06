Z policejního sboru města Buffalo státu New York rezignovalo 57 policistů. Učinili tak na protest proti postavení dvou kolegů mimo službu, kteří shodili staršího muže a neposkytli mu pomoc. (NBC)

„Naši policisté pouze dělali svoji práci. Muž škobrtl a upadl na záda,“ bránil policisty prezident policejních odborů John Evans. Policisté byli členy zásahové jednotky a na protest rezignovala celá jednotka.

Incident byl ale několika svědky zachycen na video. To ukazuje, jak vysoký hubený starší muž hovoří s policisty, ti do něj strčí a on upadne na zem. Z ucha mu začne téct krev, jeden policista se k němu chce ihned sehnout, druhý mu v tom ale zabrání.

Několik dalších policistů kolem něj bez povšimnutí projde, až se u něj zastaví voják. Muž stále těžce krvácí a jeho ruka upustí záznamník, který má v ruce, což nasvědčuje tomu, že ztratil vědomí.

Později se ukázalo, že mužem je aktivista Martin Gugino, který se dlouhodobě zasazuje například za rovné podmínky udržitelného bydlení.

Policie případ vyšetřuje a podle informací stanice NBC budou oba policisté v sobotu obviněni z nepřiměřeného útoku. Mluvčí nemocnice, do které byl Gugino odvezen, uvedla, že je v kritickém, ale stabilizovaném stavu, je při vědomí a orientuje se.