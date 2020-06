Kanadský premiér Justin Trudeau poklekl, když se účastnil demonstrace v sídle kanadské vlády Parliament Hill. Protest se konal na boj proti rasové nespravedlnosti a policejní brutalitě. (CTV News)

Prime Minister Justin Trudeau took a knee while attending a demonstration on Parliament Hill that was organized to protest racial injustice and police brutality.

Read more here: https://t.co/EqqbPu1nbu pic.twitter.com/Ae1fcO8va1

— CTV News (@CTVNews) June 5, 2020