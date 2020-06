Starostka Washingtonu, D.C. Muriel Bowserová nechala na silnici před radnicí napsat velký žlutý nápis Black Lives Matter – „Černé životy jsou důležité“, a to na znamení podpory protestujícím. Video zveřejnila na svém Twitteru.

“…I'm happy to live in this period is that we have been forced to a point where we're going to have to grapple with the problems that men have been trying to grapple with through history, but the demand didn't force them to do it.” Dr Martin Luther King Jr #BlackLivesMatter pic.twitter.com/SNccbPXonQ

— Muriel Bowser #StayHomeDC (@MurielBowser) June 5, 2020