Míra nezaměstnanosti v USA dosáhla v květnu 13,3 procenta. Proti dubnu je to zlepšení o 1,4 procentního bodu, protože přibylo 2,5 milionů pracovních míst. Je to poprvé od začátku pandemie, co se situace na pracovním trhu zlepšila. (NY Times)