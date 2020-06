Na výstavě The World Of Banksy v pražském Mánesu nejsou autentická ani autorizovaná díla světoznámého umělce. „Běžně by to byl trestný čin, nikoliv však v případě umělce, který hlásá, že celou svou tvorbu věnuje lidstvu a dává mu ji k dispozici,“ říká kurátor Jiří Jaskmanický. (iDnes)