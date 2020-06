Díla britského anonymního street artového umělce Banksyho se dnes v rámci výstavy The World of Banksy poprvé objevila v Praze. Galerie Mánes do 27. září nabízí výběr více než 60 nejznámějších tištěných verzí jeho provokativních děl ze soukromých sbírek a více než 30 nástěnných graffiti.

Veřejnosti se představují kopie umělcových děl, která v mnoha případech vznikla na zdech v různých částech světa.

Výstava nabízí například dílo Napalmové děvče, v němž Banksy využil známé reportážní foto mladé dívky po americkém napalmovém útoku ve Vietnamu v 70. letech, kterou umístil mezi Ronalda McDonalda a Mickey Mouse. Nechybí ani fotografie jeho šablonou vytvořeného obrazu Pověšený KKK, který nasprejoval na stěnu benzinové pumpy v New Orleans, odkud však byl rychle odstraněn. Pozornost budí také obraz Pulp Fiction, který je výsměchem násilí, Filmoví hrdinové John Travolta a Samuel L. Jackson na něm místo pistolí drží v ruce banány. (ČTK)