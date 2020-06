Rusko tvrdí, že se mu podařilo zastavit rozšiřování ropných látek v řekách Daldykan a Ambarnaja u města Norilsk. Podle odborníků je to nejhorší katastrofa v polární oblasti, při níž uniklo 15 tisíc tun paliva do řek.

Dalších šest tisíc tun látek se vsáklo do půdu poblíž elektrárny u Norilsku. Prezident Vladimir Putin ve středu vyhlásil federální stav nouze, který má uspíšit likvidaci následků havárie. (AFP)