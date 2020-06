Britská BBC bude mít nového ředitele Tima Davieho, nahradí odcházejícího Tonyho Halla. Davie dosud šéfoval oddělení BBC Studios, které prodává britské programy do zahraničí. Bude 17. ředitelem veřejnoprávního média.

Tim Davie, one of the BBC's most senior executives, is named the broadcaster's new director general https://t.co/dHV3GavG4Q

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 5, 2020