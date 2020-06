Díla britského anonymního street artového umělce Banksyho se dnes v rámci výstavy The World of Banksy poprvé objevila v Praze. Galerie Mánes do 27. září nabízí výběr více než 60 nejznámějších tištěných verzí jeho provokativních děl ze soukromých sbírek a více než 30 nástěnných graffiti.