Polská vláda získala důvěru v Sejmu. Premiér Mateusz Morawiecki požádal dolní komoru parlamentu o důvěru překvapivě. Jeho krok je podle médií snahou posílit pozici vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) před prezidentskými volbami.

Polští vládnoucí nacionalisté vyhráli hlasování o důvěře, kterým se snažili posílit svou autoritu uprostřed řady incidentů, které hrozily vykolejením volební kampaně jejich spojence, stávajícího prezidenta Andrzeje Dudy,“ poznamenala agentura Reuters.

„Návrh premiéra na hlasování o důvěře vládě prokáže stabilitu parlamentní většiny podporující vládu a cílem je rozptýlit představy o možnosti předčasných parlamentních voleb,“ řekl agentuře PAP nejmenovaný činitel PiS. Vládní koalice má v Sejmu většinu hlasů.

„Pokud máte dostatek hlasů, tak nás sesaďte. Pokud ne, nechte nás jednat, nerušte nás,“ prohlásil Morawiecki před poslanci na adresu opozice.

„Máme do činění s festivalem lži a přetvářky v podání premiéra Morawieckého. Zoufale se snaží odvrátit pozornost veřejného mínění od toho, co je nejdůležitější. Nehovořil o tom, jak veřejný majetek mizí před očima a přechází do rukou straníků z PiS,“ prohlásil vůdce nejsilnější opoziční strany, Občanské platformy, Borys Budka.

Prezidentské volby v Polsku jsou vypsané na 28. června. Původně se měly uskutečnit už 10. května, ale kvůli pandemii koronaviru byly odloženy. (ČTK)