Ministerstvo zdravotnictví má do konce července zpracovat systém pandemických stupňů pohotovosti. Do konce září má aktualizovat typový plán epidemie hromadné nákazy a v případě druhé vlny epidemie koronaviru podle něj postupovat.

Prosadila to dnes ve Sněmovně pravicová opozice s pomocí SPD. Zároveň si od vlády vyžádala na návrh Pirátů, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN jednou za tři měsíce informaci, jaká opatření kabinet připravuje.

Sněmovna apelovala na vládu, aby informace poskytovala v zákonných lhůtách „srozumitelně a věcně, v adekvátním množství a systémově pro všechny skupiny“ obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví by podle rozhodnutí Sněmovny mělo do konce června dopracovat projekt takzvané chytré karantény a představit strategii testování pro případ druhé vlny epidemie koronaviru. Ústřední epidemiologická komise by se podle Sněmovny měla do budoucna scházet pravidelně. (ČTK)