Sesuv půdy na severu Norska u města Alta smetl osm budov do moře. Nikdo nebyl zraněn. Příčinou byl takzvaný senzitivní jíl, který se může změnit z pevného stavu na tekutý. V minulosti byl příčinou několika rozsáhlých katastrof. (ČT24)

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m

