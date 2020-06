Několikaměsíční výzkum pražského Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka odhalil koronavirus v odpadní vodě zatím v malých čistírnách. V úterý vědci odebrali poslední vzorky odpadní vody a teď je čeká vyhodnocení, kterým zjistí, jak moc je metoda přesná.

Systém odhalování přítomnosti koronaviru ve splašcích by mohl posloužit pro varování před nástupem případné další vlny epidemie. Napsala to dnešní Mladá fronta Dnes (MfD).

Do výzkumu se zatím zapojilo šest zemí. „Pokud se ukáže, že jde o spolehlivý nástroj, vnímám to jako jeden z možných přístupů, které by se daly používat při zachycení případné druhé vlny. Určitě je užitečné připravovat se a chystat řadu věcí, z nichž se některé budou využívat rutinně a některé budou systém doplňovat,“ uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl.

Vědce na začátku překvapilo, že ve velkých čistírnách odpadních vod v oblastech s prokázaným výskytem nemoci covid-19 žádné stopy po koronaviru nenašli, řekla deníku Hana Mlejnková z VÚV, která má výzkumný projekt na starost. Situaci změnily podle MfD výsledky z malých čistíren u obcí, kde se začaly pozitivní nálezy objevovat, přestože zde byl počet nakažených průměrně mnohem nižší než ve městech. Zřejmě pomáhá malé naředění a krátké potrubí. (ČTK)