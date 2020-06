Exprezident Barack Obama vyzval guvernéry, aby přehodnotili užití síly proti protestujícím. „Tahle země vznikla díky protestům, každý pokrok a rozšíření svobody začaly narušením něčího komfortu,“ řekl s tím, že je třeba reformy policie. (NPR)

“So much of the progress that we've made in our society has been because of young people.”—@BarackObama

It will take all of us working together to ensure we can reimagine policing. Be part of the movement. Learn more at https://t.co/aGSLPSV4Fe. pic.twitter.com/EqeOklO30C

— The Obama Foundation (@ObamaFoundation) June 4, 2020