Prezident Donald Trump odmítl, že by se minulý pátek šel kvůli protestům schovat do bunkru pod Bílým domem. Nyní tvrdí, že byl pouze na inspekci prostoru.

Americká média jako CNN či New York Times minulý týden s odkazem na bezpečnostní zdroje z Bílého domu informovala, že Trumpa do bunkru zavedla ochranka v rámci preventivního opatření. Před sídlem prezidenta se tehdy konaly protesty proti policejnímu násilí. (USA Today)