Tisíce lidí na shromáždění v Londýně vyjadřovaly solidaritu s protesty v USA. Organizátoři a politici vyzývali účastníky, aby dodržovali rozestupy kvůli riziku nákazy koronavirem, záběry z místa však ukazují, že lidé rozestupy nedodržovali. (BBC)

Thousands of people gather in Hyde Park in central London for a Black Lives Matter rally in solidarity with US protests against the death of unarmed African-American George Floydhttps://t.co/MIyUBSMbVs pic.twitter.com/itAuCqNYhl

— BBC News (UK) (@BBCNews) June 3, 2020