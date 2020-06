Čínský internetový gigant Tencent nekupuje českého vývojáře her Bohemia Interactive. Včerejší zprávu amerického serveru The Information dnes česká firma dementovala.

„Není to pravda. Tencent nás nekupuje. Bohemia Interactive nadále zůstává nezávislým studiem. Nevíme, kde se tato informace vzala,“ řekl šéf marketingu Bohemia Interactive Petr Poláček. Firma chystá upřesňující vyjádření. (iHNed)