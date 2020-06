Podle expertů se uhelný průmysl z koronavirové krize už nevzpamatuje. Naznačují to data z celého světa, protože klesla poptávka po elektrické energii a zároveň zlevňují obnovitelné zdroje. Třeba Velká Británie nespálila kvůli elektřině žádné uhlí víc než měsíc, Švédsko zavřelo svoji poslední uhelnou elektrárnu v dubnu. To by mohlo také znamenat, že se nenaplní nejčernější scénáře kolapsu klimatu. (The Guardian)